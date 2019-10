Beispiel 1



Arbeitnehmer A fährt an 150 Tagen zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Die einfache Entfernung beträgt 40 Kilometer. Sein zu versteuerndes Einkommen beträgt 7.000 Euro. Die übrigen Werbungskosten betragen 500 Euro.



Die Entfernungspauschale für die ersten 20 Entfernungskilometer beträgt 900 Euro (150 Tage x 20 km x 0,30 Euro). Die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km), die der Arbeitnehmer beanspruchen könnte, beträgt 1.050 Euro (150 Tage x 20 km x 0,35 Euro).



Die Werbungskosten insgesamt betragen 500 Euro + 900 + 1.050 Euro = 2.450 Euro. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 Euro wird somit um 1.450 Euro überschritten. Davon entfallen auf die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) 1.050 Euro.



Das zu versteuernde Einkommen in Höhe von 7.000 Euro unterschreitet den Grundfreibetrag in Höhe von 9.408 Euro um 2.408 Euro. Die erhöhte Entfernungspauschale in Höhe von 1.050 Euro liegt innerhalb des Betrages, um den das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag unterschreitet und hat insoweit zu keiner steuerlichen Entlastung geführt.



Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind somit 1.050 Euro. Die Mobilitätsprämie beträgt 147 Euro (1.050 Eurox14 Prozent).



Beispiel 2



Der Arbeitnehmer fährt an 150 Tagen zur ersten Tätigkeitsstätte. Die einfache Entfernung beträgt 40 Kilometer. Die sonstigen Werbungskosten sind 0 Euro. Das zu versteuernde Einkommen beträgt 9.000 Euro.



Die Entfernungspauschale für die ersten 20 Entfernungskilometer beträgt 900 Euro (150 Tage x 20 km x 0,30 Euro). Die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) beträgt 1.050 Euro (150 Tage x 20 km x 0,35 Euro).



Die Werbungskosten insgesamt betragen 1.050 Euro + 900 Euro = 1.950 Euro. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 Euro wird um 950 Euro überschritten. Davon entfallen auf die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) 950 Euro. Das zu versteuernde Einkommen in Höhe von 9.000 Euro unterschreitet den Grundfreibetrag in Höhe von 9.408 Euro um 408 Euro.



Die erhöhte Entfernungspauschale in Höhe von 950 Euro liegt somit in Höhe von 408 Euro innerhalb des Betrages, um den das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag unterschreitet und führt in dieser Höhe zu keiner steuerlichen Entlastung. 542 Euro (950 Euro-408 Euro) haben sich hingegen über den Werbungskostenabzug ausgewirkt.



Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind somit 408 Euro. Die Mobilitätsprämie beträgt in diesem Beispiel 57 Euro (408 Eurox14 Prozent).