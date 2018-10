Die kalten Progression soll 2019 um 2,2 Milliarden Euro abgebaut werden. Kalte Progression bedeutet, dass Einkommens- und Lohnerhöhungen nur die Inflation, also die Teuerung von Produkten ausgleichen, die Kaufkraft aber kaum steigt. So können durch den Tarifverlauf bei der Einkommensteuer überproportional mehr Steuern fällig werden, was indirekt einer Steuererhöhung entspricht.