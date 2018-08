Für Steuerbescheide vor Mitte 2017 gibt es in Mitteldeutschland Rückzahlungen.

Für Steuerbescheide vor Mitte 2017 gibt es in Mitteldeutschland Rückzahlungen. Bildrechte: dpa

Gibt es auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen Rückzahlungen? Steuerrückzahlung bei "außergewöhnlichen Belastungen"

Zurzeit könnten Sie beim Thema Steuern eine angenehme Überraschung erleben: nämlich eine schöne Rückzahlung. Dabei geht es um die Anrechnung von "außergewöhnlichen Belastungen", also z.B. Krankheits- und Pflegekosten. In Thüringen bekommen rund 100.000 Steuerzahler etwas zurück. Das hat das Finanzministerium gerade angekündigt. Und wie sieht das in Sachsen und Sachsen-Anhalt aus?

von Stephan Zimmermann, MDR AKTUELL