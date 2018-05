Wer sind die Mitglieder?

Den Arbeitskreis Steuerschätzungen bilden Experten des Vorsitz führenden Bundesfinanzministeriums (BMF), aus dem Bundeswirtschaftsministerium, des Statistischen Bundesamts und der Bundesbank. Hinzu kommen Fachleute von den fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den Finanzministerien der Länder und von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. In seinen Informationen über den Arbeitskreis Steuerschätzungen erklärt das BMF: "Die entsandten Vertreter der Institutionen gehören der Arbeitsebene an."

Wie kommt der Arbeitskreis auf seine Schätzungen?

Das ist ein komplexer Vorgang, an dem Arbeitskreis-Mitglieder das ganze Jahr über laufend arbeiten. Aus einer großen Menge an relevanten Einzeldaten sowie aus den Schätzungen gesamtwirtschaftlicher Eckdaten der Bundesregierung (Wachstumsprognose), werden Schätzvorschläge für jede Einzelsteuer erstellt, und zwar jeweils acht pro Steuer – von den fünf Forschungsinstituten und von der Bundesbank, dem Sachverständigenrat und vom Bundesfinanzministerium.



Diese Schätzvorschläge werden im Arbeitskreis diskutiert – für jede Steuer solange, bis ein Konsens erreicht wird, den alle Mitglieder tragen können. Auf Grundlage dieser Einzelsteuerschätzungen werden dann die auf den Bund, die Länder, die Gemeinden und die EU entfallenden Einnahmen prognostiziert.

Methodische Pluralität

Ergebnisse werden jeweils im Anschluss an die Sitzungen des Arbeitskreises im Mai und November veröffentlicht, also zwei Mal im Jahr (mehr dazu weiter unten im Text).



Dem Arbeitskreis ist keine verbindliche Prognose-Methode vorgegeben. Die Mitglieder, die eigene Schätzvorschläge erstellen, tun das mit eigenen Methoden und Modellen. Allerdings werden in speziellen Sitzungen die benutzten sowie neuere methodische Ansätze vorgestellt und diskutiert.



Diese Pluralität wissenschaftlicher Ansätze ist Ausdruck der Unabhängkeit der Steuerschätzer. Sie soll aber vor allem verhindern, dass sich alle gemeinsam in eine Richtung verrennen. Denn es geht auch um Prognosesicherheit, die in der Vergangenheit durchaus nicht immer unstrittig war.

Die Gründung des Arbeitskreises geht auf einen Streit des Münchner ifo-Instituts mit Bundesfinanzminister Fritz Schäffer 1954 über die damals noch regierungsinterne Steuerschätzung zurück. Im August 1955 lud Schäffer das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Institut für Weltwirtschaft, das ifo-Institut und die Bank deutscher Länder zu einer "Aussprache über die Steuerschätzungen für die Rechnungsjahre 1955 und 1956" ein. Diese Sitzung am 20. September 1955 in Bonn gilt als Gründungsveranstaltung des Arbeitskreises.

Seit Gründung des Arbeitskreises übernimmt der Bund dessen Prognosen in seine Haushaltspläne und seit 1968 auch in seine mittelfristige Finanzplanung. Sie werden also als wichtige Hilfe bei der Aufstellung der Haushalte genutzt.



Ein Ausschuss Regionalisierung mit Kollegen des Bundesfinanzministeriums und der 16 Bundesländer übernimmt die Aufteilung der Steuerschätzungen auf jedes einzelne Land. Dabei können sie laut BMF häufig kaum ohne Modifikationen in die Haushalte und Planungen der Länder übernommen werden. Gründe können demnach ein Abweichen der Haushaltsplanungen eines Landes von den beiden Terminen der Steuerschätzung sein, auch Sonderentwicklungen in den Ländern, geplante Steuerrechtsänderungen oder auch Abweichungen, die sich aus dem konkreten Vollzug des Länderfinanzausgleichs ergeben.



Eine Aufteilung der Schätzungen auf jede einzelne Gemeinde ist gar nicht möglich. Die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände (Städtetag) stellt als Mitglied im Arbeitskreis den Gemeinden jedoch diverse Informationen über Tendenzen steuerlicher Entwicklungen zur Verfügung, die den Kämmerern als Orientierungshilfe dienen. Über die konkrete örtliche Entwicklung vor allem der Gewerbesteuer sind laut BMF die Kämmerer ohnehin besser informiert.



Der Arbeitskreis schätzt die künftigen Steuereinnahmen anhand der Wachstumsprognosen der Bundesregierung und in der Regel auf Grundlage geltenden Steuerrechts. Die Auswirkungen geplanter Änderungen sind demnach in den Haushalts- und Finanzplanungen gesondert zu berücksichtigen.

Wie oft wird geschätzt?

An der Ausarbeitung ihrer Schätzungen arbeiten die Mitglieder im Grunde fortlaufend. Ihre Sitzungsfolge zur Vorlage von Schätzungen orientiert sich indes an den regulären Zeitplänen der Haushalts- und Finanzplanungen, insbesondere des Bundes. Es finden daher zwei Schätzungssitzungen im Jahr statt:

Im November wird geschätzt für das laufende Jahr und fünf folgende. Die Schätzung liefert endgültige Ansätze der Steuereinnahmen im Bundeshaushalt des Folgejahres. Außerdem beginnen damit die Arbeiten am Bundeshaushalt für das übernächste Jahr sowie an der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes.

Im Mai erfolgt eine zweite Steuerschätzung für das laufende Jahr und vier Folgejahre. Sie ist die Grundlage für den Haushaltsentwurf des Folgejahrs sowie für die jährliche Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung.

Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Schätzungen veröffentlicht das BMF regelmäßig unter anderem in seinen Monatsberichten, jeweils für Mai und November. Wer sie mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen möchte, kann die ebenfalls vom BMF veröffentlichten Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" seit 1971 - und die tatsächlichen "Kassenmäßigen Steuereinnahmen nach Steuerarten und Gebietskörperschaften" dazu nutzen.

Ja, andernfalls ließe sich kaum erklären, warum sich anerkannte Experten seit 1955 damit beschäftigen. Ihre Annahmen haben wohl auch meist in vertretbaren Toleranzbereichen gelegen. Da vor allem Wachstumsprognosen den Schätzungen zugrunde liegen, wirken sich wirklich negativ auch nur zu positive Prognosen aus, wenn die Annahmen später deutlich nach unten korrigiert werden müssen. Das war in sechs Jahrzehnten allerdings nur fünf Mal der Fall.

War kein Freund des Schätzerkreises: Ex-Finanzminister Eichel Bildrechte: dpa Trotzdem liefen auch die Steuerschätzungen nicht immer ohne Streit ab. Zum 50-jährigen Jubiläum des Schätzerkreises etwa äußerten sich vor allem rote und grüne Politiker verärgert über die Schätzer, wie das "Handelsblatt" im Mai 2005 notiert hatte.



Die Regierung machte damals die Schätzer für Fehler verantwortlich, die oppositionelle Union jedoch den damaligen Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) und seine "zu optimistischen Wachstumsprognosen". Schätzer Klaus-Peter Fox schrieb dazu, durch seine gesamtwirtschaftlichen Annahmen "übernimmt der Bund die Hauptverantwortung für Fehleinschätzungen."

Klar muss natürlich sein: Es handelt sich um Prognosen. Und mit dem "zeitlichen Abstand zur Schätzperiode nehmen die Schwierigkeiten der Steuerschätzung zu", schreibt etwa Katharina Schüller, Statistik-Expertin beim DRadio Wissen, in ihrem Buch "Statistik und Intuition: Alltagsbeispiele kritisch hinterfragt" (Springer-Verlag 2015). Grund sei, dass mit der Zeit "die Unsicherheit aller zugrundliegenden Prognosen steigt". Zudem häuften sich Änderungen im Steuerrecht, weshalb für den mittelfristigen Zeitraum die Prognose "eher eine Tendenzaussage" sei.