124 Milliarden Euro weniger Staatseinnahmen erwartet<<

Die staatlichen Steuereinnahmen in Deutschland dürften in den nächsten Jahren um 74,1 Milliarden Euro niedriger ausfallen als bislang erwartet. Das geht aus den am Donnerstag vorgelegten Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor. Von der sogenannten Schätzabweichung entfallen 5,9 Milliarden Euro auf das laufende Jahr und 12,5 Milliarden Euro auf das Jahr 2020.