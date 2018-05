Bund, Länder und Kommunen können in diesem Jahr mit rund acht Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bei der letzten Schätzung im November 2017 angenommen. Das geht aus Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin vorgelegte. Bis zum Jahr 2022 hob das Expertengremium die Gesamtprognose im Vergleich zum November um 63,3 Milliarden Euro an.