Kurz vor ihrem Amtsantritt forderte die neue Präsidentin bei der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, nun von Deutschland erneut, im Kampf gegen die Konjunkturschwäche mehr Geld zu investieren: "Vor allem die Länder mit Haushaltsspielraum haben nicht die nötigen Anstrengungen unternommen." Insbesondere Deutschland und die Niederlande sollten beispielsweise in die Infrastruktur investieren. Lagarde bekräftigte damit Forderungen des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi, der damit aber wenig Gehör in Berlin gefunden hatte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet für die Euro-Zone eine anhaltende Konjunkturschwäche. Im September hatte sie ein umfassendes Stützungspaket für die Wirtschaft beschlossen , das eine weitere Zinssenkung, die Wiederaufnahme ihrer umstrittenen Anleihen-Käufe und Erleichterungen für Banken umfasst. Lagarde übernimmt am Freitag das Ruder bei der EZB. Die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die erste Frau an der Spitze der EZB sein.

Dass die Konjunktur abflaut, zeigt auch die am Mittwoch bekanntgegebene neue Zahl der Arbeitslosen in Deutschland. Sie ist im Oktober um 30.000 auf 2,204 Millionen gesunken – weniger stark als zuvor und weniger als für die Jahreszeit üblich. Sie sinkt bereits seit einigen Monaten langsamer als in den Jahren zuvor. Wie der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, dazu nun sagte, hinterlässt die aktuelle konjunkturelle Schwäche "durchaus ihre Spuren". Trotzdem sei der deutsche Arbeitsmarkt "alles in allem weiterhin robust".