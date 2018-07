Steuerzahlergedenktag Ab jetzt in die eigene Tasche

Am 18. Juli 2018, um 4:40 Uhr ist es soweit. Ab dann arbeitet der durchschnittliche deutsche Steuerzahler für sich. Was er bis dahin im Jahr verdient hat, fließt in die Beiträge für die Sozialversicherungen und das Finanzamt.



Mittlerweile beträgt die Abgaben- und Steuerlast der Deutschen beim Jahreseinkommen durchschnittlich 53,4 Prozent. Um es konkret zu machen: Von einem verdienten Euro bleiben dem Normalverdiener übers Jahr also nur 45,7 Cent. Klar, dass 90 Prozent der Deutschen nach einer Erhebung des Bundes der Steuerzahler diese Belastung als zu hoch empfinden, für neun Prozent ist sie gerade richtig und nur für ein Prozent zu gering.

Lücke zwischen Brutto und Netto wächst

Die Lücke zwischen Brutto und Netto bei den Einkommen klafft weiter auseinander. Während die Einkommen im letzten Jahr durchschnittlich um zwei Prozent gestiegen sind, wuchsen die Einnahmen des Staates aus der Einkommenssteuer um 3,5 Prozent. Trotz Korrekturen wird die sogenannte kalte Progression noch immer nicht beim Steuertarif ausgeglichen.



Dabei steigt durch die Progression des Steuertarifs bei Lohnerhöhungen überproportional die steuerliche Belastung und frisst so den Einkommenszuwachs auf. Da der Staat nach Sicht des Steuerzahlerbundes den Steuertarif zu wenig den wachsenden Löhnen anpasst, würden rund 25 Milliarden Euro zu viel vom Finanzminister an Einkommenssteuer eingezogen. Ein Single zahlt so laut Steuerzahlerbund 1.000 Euro Steuern zu viel im Jahr.

Soli sollte abgeschafft werden