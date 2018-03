"Aktion Frühjahrsputz 2018" Steuerzahlerbund kritisiert Ausgaben der Bundesregierung

So fließt nach Angaben des Steuerzahlerbundes mehr als eine Milliarde Euro in die Anmietung einer bewaffnungsfähigen, in Israel stationierten Drohne, der Heron TP. Diese sei im Vergleich zu ähnlichen Geräten stark überteuert, erklärte der Bund in seinem "Frühjahrsputz". Der Großteil der Nato-Partner setze auf alternative Modelle aus Amerika. Diese seien genauso leistungsfähig wie die Heron-Drohne, würden aber nur den halben Preis kosten und im Unterhalt auch wesentlich günstiger sein, weil sie in Deutschland stationiert werden könnten. Deutschland sei die einzige Nato-Nation, die sich für dieses Modell entschieden habe, und verzichte dadurch auf Synergievorteile.



Beim Bundesverteidigungsministerium verweist der Steuerzahlerbund auch auf die Ausgaben bezüglich des taktischen Luftverteidigungssystems MEADS. Deutschland wolle dieses Modell als Alternative zum bisherigen Raketen-System allein zu Ende entwickeln und dadurch auch hier auf Synergie-Effekte innerhalb der NATO verzichten. Die MEADS-Entwicklung habe bisher mehr als eine Milliarde Euro verschlungen und benötige weitere 5,5 Milliarden Euro.

Deutschland ist das einzige NATO-Mitglied, das auf die israelische Kampfdrohne des Typs Heron TP setzt. Bildrechte: dpa