Flüchtlinge Stichwort "Resettlement"

Hauptinhalt

Die EU-Kommission will bis 2019 tausende Flüchtlinge in Europa aufnehmen und zwar im Rahmen eines Resettlement-Programms. Was bedeutet das und was hat das mit Deutschland zu tun?

von Marcel Heberlein, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL