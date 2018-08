Glühende Anhänger der Dolchstoß-Legende waren die Nationalsozialisten. Nach 1933 erschufen sie den Tatbestand des Volksverrats, ein Novum im deutschen Strafrecht. Volksverräter wurde fortan, wer "unmittelbar gegen das deutsche Volk gerichtete Verbrechen" beging, oder derjenige, der "die politische Einheit, Freiheit und Macht des deutschen Volkes zu erschüttern trachtet". So heißt es in dem entsprechenden Paragrafen.

In der Praxis der Rechtsprechung unter Adolf Hitler wurde jede Kritik am Nationalsozialismus zum Volksverrat. Vor allem vor dem Volksgerichtshof unter Richter Roland Freisler, der gefürchtet war und etliche Schauprozesse abhielt, wurden viele Angeklagte als "Volksverräter" beschimpft und zum Tode verurteilt.

Wegen dieser Vergangenheit hat der Begriff schon für heftige Debatten gesorgt, seit er als Schmähruf bei Pegida-Demonstrationen verwendet wird. Politikwissenschaftler und Historiker haben in Interviews immer wieder darauf hingewiesen, dass der Begriff aus dem nationalsozialistischen Strafrecht stammt und seine Verwendung deshalb, so nannte es etwa der Politologe Robert Feustel im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, "schmerzhaft" sei.

Die Protestierenden selbst, so haben es einige von ihnen jedenfalls öffentlich erklärt, sehen den Begriff ganz anders: In einer Demokratie sei der Souverän das Volk und jeder, der nicht zum Wohle dieses Volkes handele, sei eben ein Volksverräter. In diesem Sinne sei der Begriff nicht diffamierend oder angelehnt an nationalsozialistisches Gedankengut, sondern ein sehr demokratischer.