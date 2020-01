Der Plan, den die Bundesregierung am Donnerstag vorgelegt hat, ist im Grunde simpel. Zuerst gehen die ältesten Meiler vom Netz, also Anlagen, die zwischen 1959 und 1976 in Betrieb genommen worden sind. Die betroffenen Standorte sind alle im Rheinischen Revier angesiedelt. Bis Ende 2022 fallen damit 2,82 Gigawatt Kapazität aus Braunkohle weg. Noch bis Ende dieses Jahres soll RWE die erste Einheit vom Netz nehmen.