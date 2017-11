Die deutschen Bundesländer fordern eine Bestrafung von Flüchtlingen, die ihre Identität vorsätzlich verschleiern. Die Justizministerkonferenz beschloss am Donnerstag in Berlin mehrheitlich, eine entsprechende Gesetzesinitiative in den Bundesrat einzubringen. Das hat ihr Vorsitzender, der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP), am Donnerstagabend mitgeteilt.



Der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) erklärte dazu, wer sich nach Deutschland begebe, sei zur Wahrheit verpflichtet. Bei vorsätzlich falschen Angaben müsse daher eine Strafbarkeit möglich sein.