Die aufgedeckten Fälle zeigen aber auch, dass Ermittler und Staatsanwaltschaften im Kampf gegen den Kindesmissbrauch inzwischen besser ausgestattet sind. Nach Mitteilung der Innminister vom Sommer greifen die Behörden immer stärker auf eine gemeinsame Datenbank zurück, in der kinder- und jugendpornografische Fotos und Videos aus dem gesamten Bundesgebiet gesammelt und kategorisiert werden. Das Land Nordrhein-Westfalen experimentiert in einem gemeinsamen Projekt mit Microsoft mit Künstlicher Intelligenz, um kinderpornografische Bilder in großen Datenmengen schneller zu entdecken.