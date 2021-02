Trauma nach Hausdurchsuchung

Die besagte Hausdurchsuchung hat in Weimar stattgefunden. Dabei soll eine unbeteiligte Jugendliche traumatisiert worden sein. Ein Fehlverhalten der Polizei, davon ist die Mutter des Mädchens überzeugt. Sie will unerkannt bleiben, um sich und ihre Tochter zu schützen. Deswegen nennen wir sie hier Sandra Meier. Nach dem Vorfall habe sie sich über das Verhalten der Beamten beschwert, sei aber lange nicht gehört worden. In September 2017 soll in Weimar eine Hausdurchsuchung aus dem Ruder gelaufen sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sandra Meier rekonstruiert vor Ort noch einmal die Ereignisse, erzählt, was damals, vor über drei Jahren passiert ist: "Also, das ist das Haus, in dem wir damals zusammengewohnt haben, meine Tochter und ich. Im vierten Stock. 2017 hatte ich mich im Prinzip verantwortlich gefühlt, für meine Nichte die Post zu erledigen, weil sie zu dem damaligen Zeitpunkt durch bestimmte Umstände obdachlos geworden war. Aber sie hat sich bei uns weder aufgehalten, noch sonst irgendwas gemacht."

"Sie schrie am Telefon: Hilfe, Hilfe!"

Wegen eines Wakeboards, das die Nichte geklaut haben soll, standen im September 2017 neun Polizistinnen und Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnungstür. Sandra Meier selbst war nicht zuhause. Anwesend war nur ihre damals 18-jährige Tochter. Diese habe gegen die Durchsuchung protestiert, habe die Beamten jedoch einlassen müssen, als diese angedroht hätten, die Tür zur Wohnung gewaltsam zu öffnen. Eine 18-jährige Unbeteiligte sollte sich bei einer Hausdurchsuchung vor Polizeibeamtinnen ausziehen. Kurz darauf sei sie zusammengebrochen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Dann rief mich meine Tochter nochmal an und schrie nur noch am Telefon: Hilfe, Hilfe!", erzählt die Mutter weiter. "Und es war für mich eine Situation, die ich noch nie erlebt habe. Also dieser Schrei von meinem Kind verfolgt mich bis heute. In dem Moment wusste ich, dass da etwas Schlimmes passiert."

Zunächst kein Gehör nach Beschwerde

Später wird die Tochter selbst aufschreiben, was sie dann erlebte. Die Polizisten entschließen sich, auch sie zu durchsuchen. Sie habe Panik bekommen und die Beamten auf eine früher erlebte Vergewaltigung hingewiesen. Trotzdem musste sie sich bis auf die Unterhose ausziehen. Sie habe starke Schmerzen in der Brust gehabt. Kurz danach sei sie kollabiert. "Der Vorfall war an einem Donnerstag und am Sonntag bin ich mit ihr in die Psychiatrie gegangen, weil sie völlig zusammengebrochen ist, erstarrt ist und nichts mehr gesprochen hat", sagt Sandra Meier. Als die Mutter sich bei der Dienststelle beschweren wollte, sei sie zunächst zurückgewiesen worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK