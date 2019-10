Die Polizei soll künftig DNA-Spuren umfangreicher nutzen dürfen, um Verbrechen aufklären zu können. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzesentwurf, wonach Ermittler etwa an Tatorten gefundene DNA-Spuren nutzen dürfen, um etwa Haar-, Augen- und Hautfarbe sowie das Alter zu bestimmen. Die Neuregelung soll auch für Altfälle gelten. Bisher durften DNA-Spuren zum Zweck der Strafverfolgung nur auf Abstammung und Geschlecht von Verdächtigen geprüft werden.

Die Neuregelung ist Teil eines Entwurfes zur umfassenden Änderung der Strafprozessordnung. Verbessert werden soll unter anderem der Opferschutz in Sexualstrafprozessen. Erspart werden sollen den Opfern dadurch unangenehme Befragungen in der Hauptverhandlung. Jedes Opfer soll künftig das Recht haben, eine richterliche Vernehmung per Video aufzeichnen zu lassen. Bislang galt diese Regelung nur für minderjährige Opfer.