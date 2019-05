Die Dauer von Strafverfahren an Gerichten steigt – an Landgerichten seit 2012 um 20 Prozent bei Urteilen in erster Instanz. In Deutschland fällt mittlerweile im Schnitt erst nach acht Monaten das erste Mal der Hammer - in Ostdeutschland sogar noch später.

Ein wesentlicher Grund dafür ist offenbar die enorme Belastung der Richter und Staatsanwälte. "40 Stunden arbeite ich schon lange nicht mehr. Zurzeit sind es so gut zwischen 60 und 70, die ich pro Woche arbeite", erklärte Sabine Rathemacher, Richterin am Landgericht Erfurt. Es gehe nicht nur ihr so. "Wir sind ja jahrelang regelrecht kaputtgespart worden", sagt der Vorsitzende Richter der Jugendstrafkammer in Erfurt, Holger Pröbstel.

Zusätzliche Stellen müssen geschaffen werden

Der Vorsitzenden des Thüringer Richterbunds und Vorsitzender Richter der Jugendstrafkammer am Landgericht Erfurt: Holger Pröbstel. Bildrechte: Holger Pröbstel Das Problem besteht nicht nur in Thüringen. "Ich habe schon den Eindruck, dass die Justiz im Augenblick richtig ächzt", sagt die Justizministerin in Sachsen-Anhalt, Anne-Marie Keding. In der Staatsanwaltschaft und an den Gerichten werde dringend neues Personal benötigt – auch weil es dort vermehrt länger andauernde Krankheitsfälle gebe. Sachsen Anhalt will bis 2020 zusätzliche Stellen für Richter und Staatsanwälte schaffen. Doch qualifizierte Leute zu finden, ist nicht leicht.

"Die Referendarzahlen gehen zurück", erklärt der Thüringer Richter Pröbstel. "Die Jurazahlen gehen zurück. Und nicht jeder, der ein zweites Examen gemacht hat, ist A - für die Justiz geeignet und B - will in die Justiz."