Die Bundesregierung will künftig besser über die Belastung durch Strahlen informieren. Umweltministerin Svenja Schulze stellte am Mittwoch in Berlin das neue "Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder" vor, das in Cottbus entstehen soll. Angesichts von Vorbehalten in der Bevölkerung, etwa beim Ausbau des 5G-Netzes, soll das geplante Zentrum Fragen von Bürgern beantworten und über Strahlenbelastung informieren.