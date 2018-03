Auch an den Flughäfen - die dortigen Bodenverkehrsdienste gehören den Kommunen an - soll es Aktionen geben. Besonders hob Bsirske die Sparkassen hervor. Bei der Bezahlung von deren Mitarbeitern hätten sich die Arbeitgeber besonders hart gezeigt.

Die Arbeitgeber wiesen die Forderungen als zu hoch zurück. Sie zeigten sich aber zuversichtlich, in der Aprilrunde die Tarifverhandlungen abschließen zu können. Der Präsident der kommunalen Arbeitgebervereinigung VKA, Thomas Böhle, sagte, man habe in wichtigen Punkten Annäherungen erzielt, sei in anderen aber noch weit auseinander.



Böhle verwies darauf, dass viele Städte in finanziellen Problemen steckten. Krankenhäuser hätten mit einem Kostendeckel umzugehen. Den Berechnungen zufolge summieren sich die Gewerkschaftsforderungen auf sieben Milliarden Euro.