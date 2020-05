Coronavirus-Pandemie Wer zahlt die Corona-Tests?

Jens Spahn hatte schon vor der Verabschiedung des Gesetzes beschwichtigt: Sollten die Krankenkassen deswegen die Beiträge erhöhen müssen, würde der Bund einspringen: "Deswegen werden wir dann – und das ist auch das gemeinsame Verständnis in der Bundesregierung – über einen höheren Bundeszuschuss, zumindest für 2021, in die Krankenkasse reden, um die Beitragssätze zu stabilisieren."

Eine Ankündigung, die der gesundheitspolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Harald Weinberg, kritisch sieht. Sein Problem dabei ist, "dass unser Glaube nicht so weit reicht, ganz einfach weil ja im Herbst bei den Haushaltsverhandlungen erstens die Haushaltslage nicht rosig sein wird und zweitens der Finanzminister mit am Tisch sitzt und der unter Umständen den Daumen senkt."



Für Weinberg heißt es daher: "Ob eine solche Zusage wirklich hält, da haben wir zumindest berechtigte Zweifel." Er kritisiert auch, dass in der geplanten Verordnung nur die gesetzliche, nicht aber die private Krankenkasse in die Pflicht genommen werden solle.