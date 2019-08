Der CDU-Politiker Carsten Linnemann ist mit seiner Forderung, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen notfalls später einzuschulen, auf breite Kritik gestoßen.

Konsequenzen bei mangelnden Sprachkenntnissen gefordert

1 min Bildrechte: dpa Debatte um Sprachtests für Vorschulkinder Debatte um Sprachtests für Vorschulkinder Reaktionen auf Vorstoß von Carsten Linnemann Link des Audios https://www.mdr.de/mediathek/infothek/audio-1130526.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Der Unions-Fraktionsvize im Bundestag hatte in der "Rheinischen Post" gesagt, ein Kind, das kaum Deutsch spreche und verstehe, habe auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Für betroffene Kinder schlug er eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.



Später ergänzte Linnemann, ihm gehe es darum, dass es Konsequenzen haben müsse, wenn Kinder vor der Schule die Sprachtests nicht bestünden. Sie müssten vor der Einschulung sprachlich fit gemacht werden.

Kritik aus der CDU

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, wies Linnemanns Forderung zurück. Die CDU-Politikerin sagte, an der Schulpflicht gebe es nichts zu rütteln. Was man aber brauche, sei gezielte Sprachförderung von Anfang an.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien nannte die Forderung ihres Parteikollegen populistischen Unfug. Gerade die Christdemokraten sollten auf die soziale und gesellschaftliche Errungenschaft einer allgemeinen Schulpflicht hinweisen.

Prien schlug vor, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen im Rahmen der Regelbeschulung in Klassen zu unterrichten, die Deutsch als Zweitsprache anbieten.

Tullner verweist auf Vorschule

Marco Tullner zeigt Verständnis für Vorschlag. Bildrechte: dpa Dem widersprach Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner. Der CDU-Politiker erklärte, die Vermittlung von Sprachkenntnissen und der sichere Umgang mit der deutschen Sprache sei zwar eine zentrale Aufgabe von Schule.



Dafür brauche es aber Grundlagen, die bereits im Vorschulalter gelegt würden.

SPD, Grüne und Linke widersprechen

SPD, Grüne und Linke kritisierten durchweg Linnemanns Vorstoß. Die SPD-Bildungspolitikerin Marja-Liisa Völlers sprach von populistischem Getöse. Linke-Chefin Katja Kipping warf Linnemann vor, mit seinen Äußerungen auf Stimmenfang im rechten Sumpf zu gehen.

Die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras von den Grünen twitterte, sie habe kein Deutsch gesprochen, als sie als 12-Jährige in die Hauptschule kam. Später habe sie ein Steuerbüro aufgebaut und sei Präsidentin geworden.

GEW fordert mehr Geld von Politik

Auch von Lehrerverbänden kam Kritik an Linnemanns Vorschlag. Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist eine Zurückstellung der Kinder nicht sinnvoll. Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann sagte, Kinder lernten am besten gemeinsam in der Grundschule, sofern dort das Angebot stimme.

Hoffmann räumte ein, dass es ein Problem sei, wenn Kinder in der Grundschule dem Unterricht nicht folgen könnten. Deshalb müsse Sprachbildung in jeden Unterricht integriert werden, zusätzlich zu Deutschlern-Gruppen für Kinder, die die Sprache nicht ausreichend beherrschten. Sie verwies darauf, dass es auch immer mehr deutsche Kinder gebe, auf die das zutreffe.

Hoffmann rief die Politik auf, deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um den Spracherwerb an Grundschulen zu verbessern. Die Situation sei gegenwärtig in allen Bundesländern schwierig, vor allem wegen des Personalmangels.

Grundschulverband denkt über Kindergartenpflicht nach

Die Bundesvorsitzende des Grundschulverbandes, Maresi Lassek, betonte, Schulen seien darauf eingestellt, Kinder mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen zu empfangen. Der Grundschulverband denke aber darüber nach, das letzte Jahr im Kindergarten verbindlich zu machen.

Philologenverband unterstützt Linnemann