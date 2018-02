Die Tafel der Stadt Essen hält an ihrem Aufnahmestopp für Ausländer fest. Das erklärte der Vorstand des Vereins am Dienstag nach einer außerordentlichen Sitzung. Innerhalb der nächsten Wochen solle aber ein runder Tisch beraten, wie die Situation künftig entschärft werden könne. Es müsse bei den Alternativen gewährleistet bleiben, dass Alleinerziehende, Senioren und Familien mit minderjährigen Kindern im Mittelpunkt stehen sollten.

Nach Bekanntwerden des Aufnahmestopps für Ausländer in Essen wurde das Thema bundesweit diskutiert. Die Nationale Armutskonferenz bezeichnete die Maßnahme als ein "Alarmsignal". Die Tafeln dürften nicht länger Ausputzer der Nation sein, sagte die Diakoniedirektorin in Berlin-Brandenburg und Konferenz-Sprecherin Barbara Eschen. Das Beispiel in Essen zeige die große Zahl von Menschen am Existenzminimum. Eschen nannte es "unerträglich", dass von Armut Betroffene jetzt in Konkurrenz stünden. Es könne auch nicht länger sein, dass Hartz-IV-Leistungen das Auskommen nicht sichern würde und Ehrenamtliche einspringen müssten.