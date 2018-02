Der Kandidat weiß nichts Genaues. Ebenso wenig die ostdeutschen CDU-Abgeordneten, die auch bestreiten ihn überhaupt vorgeschlagen zu haben. Dem Vorschlag soll dann das Kanzleramt mit Angela Merkel an der Spitze zugestimmt haben, wozu von CDU-Seite sich niemand äußern will und Regierungssprecher Steffen Seibert natürlich auch nichts sagen kann: "Ich bin der Sprecher der geschäftsführenden Bundesregierung und kann selbstverständlich nichts über Personalien einer kommenden Bundesregierung sagen."

Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, sieht die Vergabe des Postens des Ostbeauftragten noch nicht für entschieden. Bildrechte: dpa

Aber so einfach werde das nicht funktionieren, glaubt SPD- Mann Schneider: "Und ich persönlich halte auch mehr davon, wenn man Gewicht, politisches Gewicht, haben will, dass das mit einer Ministerin oder einem Minister verbunden ist, die Beauftragten-Rolle. Weil nur dann kann man wirklich ernsthaft auch mit anderen Ministerien verhandeln, um sei es Wirtschaftsförderung, Infrastruktur- oder Handelsfragen oder sozialpolitische Fragen mit speziellem Ost-Bezug zu verhandeln und ernst zu nehmen. Ein Staatssekretär fällt da eher hinten herunter."



Deshalb sollte die Verantwortung für Ostdeutschland an ein Ministeramt gekoppelt werden. Und das sollte aus Sicht des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion an einen Sozialdemokraten gehen, der fähig ist, Ostdeutschland zu lesen und der die unterschiedlichen Erfahrungen sowie teilweise harten Brüche der Menschen dort nachvollziehen kann.