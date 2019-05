Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben sich darauf verständigt, wie die geplante Grundrente finanziert werden soll. Das teilten die beiden SPD-Politiker am Dienstagabend in der ARD mit.

Danach soll nicht, wie zunächst diskutiert, auf die Reserven der Rentenkasse zugegriffen werden. Vielmehr wollen Heil und Scholz die 2010 von Union und FDP eingeführte Mehrwertsteuerermäßigung auf Hotelübernachtungen wieder abschaffen. Dadurch sollen pro Jahr 700 Millionen Euro zusammenkommen. Zudem rechnen die SPD-Minister mit den Einnahmen aus der geplanten europäischen Finanztransaktionssteuer auf Wertpapiergeschäfte in Höhe von etwa 500 Millionen Euro. Darüber hinaus sollen rund 600 Millionen Euro aus dem Haushalt des Bundesarbeitsministeriums kommen. Der Rest soll über Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden.

Scholz sagte in der ARD, das Konzept sei ordentlich gerechnet. Man könne alles bezahlen, in guten wie in schlechten Zeiten.