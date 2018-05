Oliver Krischer von den Grünen ist ziemlich sauer. Es sei ein Tauerspiel, was bei dieser Bundesregierung um das Thema Kohleausstieg und Kohle-Kommission in den letzten Wochen stattfindet. "Das ganze Gezerre um die Besetzung der Kommission zeigt, dass Union und SPD eigentlich gar kein Interesse am Kohleausstieg haben", sagt Kirscher.

Auch Tina Loeffelsend, die Energie-Expertin der Umweltorganisation BUND, findet, dass sich Schwarz-Rot in puncto Klimaschutz ziemlich viel Zeit lässt. Tatsächlich müsse aber jetzt schnell gehandelt werden. "Das kann eine Kohle-Kommission wahrscheinlich kaum lösen, ohne sich mindestens so zu verhaken, wie die Jamaika-Sondierer damals", so Loeffelsend.

Nichts übrig von Jameika-Kompromiss

Als Union, FDP und Grüne noch auf dem Weg in eine gemeinsame Regierung waren, hatten die Grünen beim Kohle-Ausstieg erreicht, sieben Gigawatt Kohlestrom bis 2020 vom Netz zu nehmen. Dazu wären die damaligen "Fast"-Partner bereit gewesen. Dann war alles geplatzt. Stattdessen hat sich die nun schwarz-rote Bundesregierung auf eine Kommission geeinigt, die einen Fahrplan für einen Kohleausstieg festlegen soll.

Erst Strukturwandel, dann Kohleausstieg

Beide Parteien wollen dabei vor allem Härten für die Kohlekumpel vermeiden, macht Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD klar. Die Kohle-Kommission den Kohleausstieg mit guter Regionalentwicklung verbinden. Es gehe um neue Perspektiven für die betroffenen Regionen.

Das soll auch schon der Name des Gremiums klar machen. Es heißt nicht Kommission für den Kohle-Ausstieg, sondern "für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung". Kanzlerin Angela Merkel zitiert sogar das Beispiel der Steinkohle, als Vorbild für einen sozialverträglichen Ausstieg aus einer überholten Energieform. "Wir haben das so hinbekommen, dass dieses Jahr die letzte Grube schließt, aber die Menschen, die dort gearbeitet haben, diesen Wechsel auch verkraften konnten und er mit ihnen gestaltet wurde. Und so muss es auch bei der Braunkohle sein."

Die Kohle-Kommission Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis Ende 2018 ein Aktionsprogramm erarbeiten. Das Gremium soll ein Enddatum für den Kohleausstieg festlegen. Außerdem geht es um Perspektiven für neue Jobs in den von einem Kohleausstieg vor allem betroffenen Braunkohleregionen in der Lausitz und im Rheinischen Revier. Der Vorsitz teilen sich vier Personen: Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, die Ex-Ministerpräsidenten der beiden Kohleländer Brandenburg und Sachsen, Matthias Platzeck und Stanislaw Tillich, und die Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin Barbara Praetorius, früher Vize-Direktorin der ökologischen Denkfabrik Agora Energiewende.

Proteste vorm Bundeskanzleramt