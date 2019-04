Die Analyse zeigt auch, dass die Idee des Grundeinkommens für alle in Ostdeutschland besser ankommt als im Westen. Unter den ostdeutschen Befragten lag die Zustimmung bei 61 Prozent, in Westdeutschland nur bei etwa 50 Prozent.

Auch ist die Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen in Deutschland im europäischen Vergleich nicht besonders hoch. In Ländern wie Litauen, Ungarn oder Slowenien, in denen der Sozialstaat weniger ausgeprägt sei, sind laut Studie weitaus mehr Menschen von der Idee angetan.