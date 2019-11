Die Autoren untersuchten in ihrer Studie die Pläne und Erfolge der Länder, regenerative Energien mehr zu nutzen sowie entsprechende Technologien zu entwickeln. Thüringen habe mit dem im Dezember vergangenen Jahres verabschiedeten Klimagesetz besonders in der Wärmeerzeugung deutliche Fortschritte erzielt. Zudem belege der Freistaat mit einem Ökostrom-Anteil von 59 Prozent den dritten Platz aller Bundesländer.

Sachsen weist dagegen laut Studie noch zahlreiche Defizite auf. So tue die Politik gerade beim Ausbau der Windenergie und der Nutzung von Biomasse zu wenig. Negativ fällt in der Studie auch auf, dass im Freistaat die Braunkohle mit etwa 45 Prozent immer noch den größten Anteil am Energiemix hat. Führend sei Sachsen nur bei der Systemintegration, also der Abstimmung der verschiedenen Energieformen aufeinander. Sachsen-Anhalt punktet vor allem mit der Anzahl der Beschäftigen, die im Bereich der erneuerbaren Energien unter allen Bundesländern am höchsten ist.