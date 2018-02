Neue Studie Digitales Erinnern wird wichtiger

Am 13. Februar vor 73 Jahren begannen die Luftangriffe auf Dresden, bei denen nach Expertenschätzungen bis zu 25.000 Menschen ums Leben kamen. "Wir haben bewusst den Jahrestag der Bombardierung Dresdens für die Veröffentlichung der Ergebnisse gewählt", erklärt Dr. Andreas Eberhardt von der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ).



Die EVZ hat zum Ziel, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten und will die aktive Auseinandersetzung mit der NS-Zeit in den Mittelpunkt stellen. Auch bei diesem Ereignis geht es Eberhardt zufolge um Erinnerungsnarrative und den Versuch der Instrumentalisierung bestimmter Opfernarrative. Man wolle "auch mal wieder über deutsche Opfer sprechen", höre man von der einen Seite. "Anderen ist es wichtig, einen differenzierten und verantwortungsvollen Umgang" mit der deutschen Geschichte zu pflegen, erklärt Eberhardt.