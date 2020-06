Im September sollen nach Schulzes Angaben schließlich verlässliche Zahlen zum Energieverbrauch durch Cloud-Dienste in Deutschland vorliegen. Sie sei zwar nicht der Meinung, dass Streaming in Bezug auf den Klimaschutz das neue Fliegen sei, doch müsse es auch im Digitalbereich beim Energieverbrauch Fortschritte geben, damit die Klimaziele erreicht würden.

Weitere Ergebnisse der Studie illustrieren das Wachstum beim Online-Shopping: Laut dem Statistischen Bundesamt gab es im April 60 Prozent mehr Online-Transaktionen als zuvor. Ebenfalls 60 Prozent möchten in Zukunft Einkaufsfahrten reduzieren. 78 Prozent der 30- bis 59-Jährigen gaben in einer Studie der Universität Osnabrück an, bewusster in der Region einkaufen zu wollen. Allerdings fehle hier noch häufig der Zugang, so die Autoren der "Zwischenbilanz Covid-19". Sie sehen daher ein Potenzial in der Förderung regionaler digitaler Plattformen zu diesem Zweck.