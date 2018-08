Köthen hat den höchsten Grundsteuer-B-Hebesatz in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: IMAGO

Weil die Kommunen die Hebesätze selbst festlegen können, gibt es teils erhebliche regionale Unterschiede. So stieg der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer in Hessen in den vergangenen fünf Jahren um 51 Prozent. In Nordrhein-Westfalen und dem Saarland lag das Plus bei 24 beziehungsweise 26 Prozent. Deutlich niedriger fiel der Anstieg in Baden-Württemberg (2 Prozent), Bayern (3 Prozent) und Sachsen (4 Prozent) aus. In Sachsen-Anhalt und Thüringen waren es jeweils sechs Prozent.