Gesucht werden Menschen, die in den normalen DDR-Kinderheimen gewesen sind - aber auch in Sonder- oder Durchgangsheimen sowie in den Jugendwerkhöfen. Also dort wo schwer erziehbare Kinder, wie die DDR-Führung sie nannte, auf Linie gebracht werden sollten. Die Befragung, zu der man sich ab sofort melden kann, findet in Leipzig an der Universität statt und läuft zweistufig ab. Zuerst erhalten die Teilnehmer einen Fragebogen, den sie zu Hause ausfüllen sollen. Hierbei könnten die Forscher auch behilflich sein, so Heide Glaesmer. Im zweiten Schritt folgen dann persönliche Interviews an der Universität. Eine Obergrenze für die Zahl an Teilnehmern gebe es nicht, sagt Heide Glaesmer.