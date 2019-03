Mitbestimmungsrechte für Minderjährige in Deutschland (Stand März 2019)

Für die Studie verglich das Hilfswerk die gesetzlich verankerten Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen bei Wahlen, die Festschreibung ihrer Rechte in Landesverfassungen sowie die Mitbestimmungsrechte in Kommunen, Schulen und Kitas:

In Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein dürfen demnach Jugendliche ab 16 Jahren an der Landtagswahl teilnehmen. Auf kommunaler Ebene haben elf Bundesländer das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt. Neben den vier zuvor genannten Ländern auch Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, im Saarland und in Sachsen darf erst ab 18 gewählt werden.

Bis auf Hamburg haben inzwischen alle Bundesländer Kinderrechte in ihren Landesverfassungen verankert oder haben zumindest gesetzlich hervorgehoben, dass Kinder besonderen Schutz genießen. Dabei geht es meist um die Entfaltung einer eigenen Persönlichkeit und den Schutz vor Missbrauch oder Gewalt. Allein in Hessen schreibt die Landesverfassung konkrete Beteiligungsrechte vor.

Die gesetzliche Beteiligung Minderjähriger wird auch immer häufiger in Gemeindeordnungen festgeschrieben. Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland eine "Muss-Bestimmung" verankert, ebenso Baden-Württemberg, Brandenburg und Hamburg. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist die Beteiligung in jeweils unterschiedlicher Ausprägung als "Soll-" oder "Kann-Bestimmung" festgeschrieben.

Bei der Beteiligung in Krippen und Kindergärten sieht der Bericht große Fortschritte. So ist inzwischen in elf Bundesländern gesetzlich vorgegeben, Kinder ihrem Alter entsprechend zu beteiligen, darunter auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ausnahmen sind Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Bei der Wahl einer Klassensprecherin oder eines Klassensprechers in der Schule gibt es große Unterschiede: In Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein werden Klassensprecherinnen und Klassensprecher ab Klassenstufe 1 gewählt, in den anderen Bundesländern ist das erst ab Klassenstufe 3, 4 oder 5 geregelt.

In Berlin und Niedersachsen nehmen Schülerinnen und Schüler von Beginn an stimmberechtigt an den Sitzungen der Klassenkonferenz teil, in Hamburg ab Klasse 4, in Bremen ab Klasse 5, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ab Klasse 7. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (möglich ab Klassenstufe 1) sowie im Saarland (ab Klassenstufe 5) sind Schülerertreter bei der Lehrerkonferenz oder Gesamtlehrerkonferenz stimmberechtigt.

In Hessen (möglich ab Klasse 1), Hamburg (ab Klasse 5), Berlin und Brandenburg (ab Klasse 7) dürfen Schülerinnen und Schüler beratend an Lehrerkonferenzen teilnehmen. In Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen kann die Lehrerkonferenz bei Bedarf Schülerinnen und Schüler hinzuziehen.

Eine Drittelparität von Pädagogen, Eltern sowie Schülervertretern in den Schulkonferenzen gibt es in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. In einigen Bundesländern haben jedoch Lehrer ein Vetorecht. Dabei gibt es Unterschiede zwischen der Beteiligung der Schülersprecher und Eltern, die Eltern haben weitergehendere Beteiligungsrechte.

Die Autoren kritisieren, dass es in Bayern und Rheinland-Pfalz seit der letzten Studie auf der gesetzlichen Ebene kaum Veränderungen gegeben habe, während viele andere Bundesländer Reformen in Angriff genommen hätten.