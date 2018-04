Das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen hat sich seit der Jahrtausendwende in vielen ostdeutschen Kleinstädten rapide verschlechtert. Aber auch Hessen gehört im Ländervergleich zu den Verlierern. Das hat das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) in seinem "Nationalatlas aktuell" aufgelistet.