Die Wohnsitzauflage allein wird in Sachsen keine integrationspolitische Wirkung haben. Das ist das Ergebnis einer Projekt-Studie der TU Dresden in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen, die dem MDR vorliegt. Demnach sollte die Wohnsitzauflage für Geflüchtete mit Maßnahmen zur Integration gekoppelt werden. Dazu gehören gezielte Investitionen in die öffentliche Infrastruktur.

Die Autoren halten zudem eine Unterstützung der Kommunen bei Integrationskonzepten sowie Finanzhilfe für Bildung und Betreuung, Nahverkehr und Gesundheitsversorgung für zwingend nötig. Sie bemängeln, dass in der Gesetzesnovelle der Bundesregierung zu Wohnsitzbeschränkungen die zentrale Rolle der aufnehmenden Kommunen nicht berücksichtigt und ihnen kein Mitgestaltungsrecht eingeräumt wurde.

Auflagen für Leistungsempfänger

In Deutschland nutzen derzeit sieben Bundesländer die Neuregelung des Aufenthaltsrechts. Als bislang einziges Bundesland verhängte Niedersachsen Zuzugssperren für drei Städte. Die Maßnahmen zielen auf der Flüchtlinge, die staatliche Transferleistungen beziehen.

Ausgenommen sind Migranten, die einen sozialversicherungspflichtigen Job mit mindestens 15 Wochenstunden und 722 Euro Verdienst vorweisen können. Auch für deren Ehepartner/-innen beziehungsweise eingetragene Lebenspartner oder das minderjährige Kind entfällt dann die Wohnortauflage. Auch zum Zweck der Zusammenführung der Kernfamilie sowie zur Vermeidung von Härten wie bei besonders schutzbedürftigen Personengruppen kann die räumliche Wohnbeschränkung aufgehoben werden

Historische Erfahrungen

Als Reaktion auf den Anstieg Schutzsuchender hat der Bundestag 2016 Gesetzesänderungen beschlossen. Demnach kann die freie Wohnortwahl von anerkannten Flüchtlingen eingeschränkt werden. Sie müssen dann für drei Jahre in dem Bundesland bleiben, dem sie im Rahmen ihres Asylverfahrens zugeteilt wurden.

Zusätzlich können die Bundesländer die Niederlassungsfreiheit mit eigenen Regelungen beschränken. Dabei gibt es die Möglichkeit von Wohnsitzauflagen über einen Verteilschlüssel oder Zuzugsverbote für einzelne Städte.

Wohnsitzregelungen für Migranten in Deutschland gibt es bereits seit Jahrzehnten. In der Vergangenheit erfolgte die geographische Verteilung von Migrantinnen und Migranten sowohl durch negative als auch positive Wohnsitzauflagen. So galten 1977 in mehr als 55 westdeutschen Städten Zuzugssperren. Diese wurden vielerorts bereits nach wenigen Jahren wieder aufgehoben. Das Zuweisungsgesetz hingegen reglementierte weiter etwa die Wohnsitznahme von (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedlern.

Widersprüchliche Bewertung

Die Auswirkungen des Gesetzes wurden im Auftrag des Bundesinnenministeriums 2007 evaluiert. Dabei zogen Kommunen ein überwiegend positives Fazit. Sie lobten infrastrukturelle Maßnahmen und bessere Integrationsangebote. Durch die Steuerung konnte demnach der Bedarf an Sozialwohnungen besser eingeschätzt werden. Auch die gleichmäßige Lastenverteilung zwischen den Kommunen wurde positiv beurteilt.

Bleibt umstritten: Die Residenzpflicht Bildrechte: dpa Die Frage, ob das Wohnortzuweisungsgesetz die Integration fördere, bewerteten die Befragten unterschiedlich. Einerseits wurde die Gefahr einer Konzentration von Flüchtlingen gesehen, andere verwiesen auf positive Auswirkungen ethnischer Netzwerke. Insgesamt drei Viertel der Aussiedler waren mit dem zugewiesenen Wohnort zufrieden. Das gilt jedoch nicht für den Osten Deutschland mit Ausnahme Thüringens. Doch war im Schnitt jeder Zweite unzufrieden.



Außerdem zeigten die Ergebnisse, dass von Wohnsitzauflagen betroffene (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler schlechter in den drei Integrationsbereichen Sprache, Arbeitsmarkt und Wohnen abschnitten als die von der Regelung nicht betroffene Vergleichsgruppe.

Empfehlungen für Sachsen

Auch Sachsen will ab April die Flüchtlinge gleichmäßiger verteilen und so den Zuzug in die Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz beschränken. Dies soll die Versorgung mit angemessenem Wohnraum und die Planbarkeit von Integrationsmaßnahmen sicherstellen. Zudem wird die Ansiedlung von Flüchtlingen mancherorts als Lösung für die Folgen des demographischen Wandels in den ländlichen Gebieten betrachtet.

Die Studie kommt zu dem Fazit, dass ein sogenanntes Matching am ehesten den Bedürfnissen der Flüchtlinge und Integrationspotentialen sächsischer Kommunen entspricht. Dabei werden Merkmale der Flüchtlinge, wie Familiengröße, Bildung- und Ausbildung, Unterstützungs- und Betreuungsbedarf mit der Angebotsstruktur in den Kommunen, wie verfügbarer Wohnraum, Fachkräftebedarf, Gesundheitsversorgung abgeglichen.

Die Autoren betonen, dass eine Wohnsitzauflage nicht als singuläres Instrument verstanden werden sollte, sondern von flankierenden Maßnahmen und gezielten Investitionen in die Infrastruktur begleitet werden muss. Kommunen benötigten Hilfe bei der Entwicklung von Integrationskonzepten sowie bei den Ausgaben für Betreuung, Bildung, öffentlichen Nahverkehr und der Gesundheitsversorgung. Dies Unterstützung käme zugleich der bereits ansässigen Bevölkerung zugute.

FAZIT: Eine integrationspolitische Wirkung können Wohnsitzauflagen nur entfalten, wenn sie differenziert die einzelnen Bedarfe berücksichtigen und Rückhalt bei kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren finden.