So sieht das auch Martin Rosenbaum. Sein abgebrochenes Archäologie-Studium ist für ihn keine verlorene Zeit: "Mir hat's auf jeden Fall fürs Selbstmanagement und für meine Organisation viel gebracht. Und du kannst halt ein paar Sachen, die du in der Archäologie gelernt hast." Privat sei die Archäologie nach wie vor sein Hobby.

Beruflich will Martin Rosenbaum nun bei Dell durchstarten. Und er will seine Erfahrung als Informatik-Azubi an Schüler weitergeben. Als Ausbildungsbotschafter geht er an Schulen und will vor allem eine Botschaft an die Jugendlichen weitergeben: Eine Ausbildung heiße nicht, dass man zu dumm fürs Studium sei.