Vor kurzem wurde allerdings bekannt, dass es einen Formfehler in der Verordnung gibt. Daraufhin setzten alle Länder den neuen Bußgeldkatalog vorerst außer Vollzug. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält die neuen Fahrverbotsregeln bei zu schnellem Fahren für überzogen. Der CSU-Politiker will die Korrektur des Formfehlers nutzen, um die Verschärfung zurückzunehmen.



Allerdings gibt es Gegenwind aus den Bundesländern. So sprach sich Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann strikt gegen eine Abkehr von den schärferen Sanktionen aus. Der Fehler liege bei Scheuer, der nun auch noch versuche, zu korrigieren, was ihm nicht gefalle. Hermann betonte, er wolle eine schnelle formale rechtliche Korrektur ohne Änderungen der beschlossenen Maßnahmen. Zudem müsse es nun schnell eine einheitliche Übergangsregelung geben.