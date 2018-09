Die Londoner Experten halfen auch der bayerischen Polizei, in den eigenen Reihen nach "Gesichtserkennern" zu suchen. 37 "Super-Recognizer", 13 Frauen und 24 Männer, wurden beim Polizeipräsidium München gefunden. Ihr Einsatz auf dem Oktoberfest ist als Feldversuch angelegt. Sie sollen zunächst lediglich Testpersonen entdecken. "Ziel des Praxistests ist es, zu überprüfen, wie zuverlässig das Erkennen von Personen bei einer Großveranstaltung funktioniert“, erklärte Innenminister Herrmann.



Gleichwohl sind "Super-Recognizer" in Deutschland bereits vereinzelt eingesetzt worden. Britische Kollegen halfen bei der Sichtung des Videomaterials von der Silvesternacht in Köln 2015. Bayerische Gesichtserkenner unterstützten die in Hamburg eingerichtete Sonderkommission "Schwarzer Block", die Straftaten während des G-20-Gipfel von 2017 aufklärt. Die bisherigen Erfahrungen waren so vielversprechend, dass neben Bayern auch Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nach begabten Beamten suchen wollen.

Videoüberwachung auf dem Oktoberfest: Unter anderem vom Videoarbeitsplatz aus sollen auch die "Super-Recognizer" arbeiten. Bildrechte: dpa