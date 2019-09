Unsachlich und höchst populistisch sei die derzeitige Diskussion, findet der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer. Denn: "Die meisten SUVs die wir haben, sind eher Klein-, Kompakt- oder Mittelklasse-SUVs. Es gibt einige, das sind Riesenmonster , von daher muss man schauen, wie man mit denen umgeht, aber jetzt solche Forderungen zu stellen, ist abseits von der Realität." Sonst müsse man auch andere Kombi-Wagen, wie den Opel Zafira oder Transporter in der Großstadt verbieten, argumentiert Dudenhöffer. Hier werde zu viel pauschalisiert. Die Gegner kritisieren, dass SUVs schlicht zu groß, zu umweltschädlich und in den Städten mit ihren Geländewagen-Funktionen schlicht unnötig seien. Und sogar zum Sicherheitsrisiko werden können.

Doch fast jedes dritte Auto, das in Deutschland neu zugelassen wird, ist inzwischen ein solcher Sportgeländewagen. Die Beliebtheit erklärt Ansgar Klein, Chef des Bundesverbandes freier KFZ-Händler so: "Die Autos bieten relativ viel Raum auf eher kurzer Fläche. Sie sind in der Regel kürzer als Kombis in der Fahrzeugklasse. Viele schätzen, dass sie höher sitzen. Und je mehr SUVs auf der Straße sind, umso schlechter kann man an denen vorbeigucken, wenn man selbst keinen SUV hat."