Wegen Terrorverdachts ist in Berlin ein 37 Jahre alter Syrer verhaftet worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin soll sich der Mann seit Anfang des Jahres mehrfach in einer islamistisch geprägten und dem IS nahestehenden Gruppe beim Messenger-Dienst Telegram über den Bau von Bomben und der Herstellung von Sprengstoff informiert und ausgetauscht haben.