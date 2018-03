In der Debatte um überlastete Tafeln haben rund 30 zivilgesellschaftliche Organisationen die Bundesregierung aufgefordert stärker gegen Armut im Land zu kämpfen. "Dass Menschen, egal welcher Herkunft, überhaupt die Leistungen der Tafeln in Anspruch nehmen müssen, ist Ausdruck eines politischen Versagens in diesem reichen Land", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Organisationen fordern unter anderem die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze.