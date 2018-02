"Breite Kritik an Aufnahmestopp für Migranten an Essener Tafel."

Der Thüringer Tafel-Landesvorsitzende, Nico Schäfer, sagte: "Wir sind für alle Bedürftigen da, egal, welche Hautfarbe oder Nationalität sie haben". Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Tafeln in Sachsen-Anhalt, Andreas Stepphun. "In der Tafelbewegung in Deutschland gilt der Grundsatz, alle bedürftigen Menschen gleich zu behandeln, egal welcher Herkunft, Nationalität oder Konfession. Nach diesem Prinzip arbeiten auch alle 32 Tafeln in Sachsen-Anhalt".



Bei den sächsischen Tafeln bestünde das Grundproblem gar nicht, sagte der Tafel-Landeschef Joachim Rolke. Der Anteil der Migranten liege bei den Tafeln im Freistaat zwischen 15 und 25 Prozent. Auch seien ihm Probleme, wie mangelnder Respekt vor Frauen, lange nicht mehr zu Ohren gekommen. Das habe es lediglich auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 gegeben.