Auf die Frage, was geschehen müsse, um die Lücke zwischen Ost und West zu schließen, antwortete Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff dem Berliner "Tagesspiegel", dass immer noch leistungsstarke und innovative Großunternehmen fehlten. Der Osten müsse durch gute Ausbildung und gute Löhne für Facharbeiter attraktiver werden. Aber es gehörten "endlich auch mehr Bundesbehörden in den Osten", sagte der CDU-Politiker.



Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer sagte der Zeitung, dass sich in den vergangenen 28 Jahren viel bewegt habe. An vielen Beispielen sehe man eindrucksvoll, wie innovativ die ostdeutschen Bundesländer seien.