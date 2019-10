Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, würdigte in seiner Rede die historische Lebensleistung der Ostdeutschen. Er forderte die Bürger auf, auch heute wieder mehr Mut zu zeigen und sich nicht von Angstmachern in die Enge treiben zu lassen. Die zentrale Einheitsfeier finden in diesem Jahr in Kiel statt und steht unter dem Motto "Mut verbindet". Aber auch in den Ländern wurde an die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 erinnert und der Opfer der SED-Diktatur gedacht.