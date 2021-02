Die Löhne für Beschäftigte in der Altenpflege sollen deutlich steigen. Ein Tarifvertrag, auf den sich die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) einigten, sieht vor, die Mindestentgelte bis 2023 in vier Stufen zu erhöhen. Pflegefachkräfte sowie Helferinnen und Helfer sollen dann bis zu 25 Prozent mehr verdienen.

Bereits im September hatten Gewerkschaft und Verband einen Tarifvertrag ausgehandelt, der jetzt in Details verändert wurde. Die Mindestentgelte in der Altenpflege steigen danach in vier Schritten deutlich an. Der Stundenlohn von Pflegehilfskräften soll 2023 mindestens 14,40 Euro betragen, der von Pflegefachkräften 18,75 Euro.