Im Tarifkonflikt bei der Supermarktkette Real hat sich die Alternativgewerkschaft DHV auf die Seite der streikenden Beschäftigten gestellt. "Die DHV unterstützt die Beschäftigten der Real GmbH ausdrücklich in ihren Protesten gegen die Politik der Unternehmensleitung, Arbeitsbedingungen auf dem Rücken der Beschäftigten abzusenken", schrieb die Gewerkschaft am Freitag auf ihrer Internetseite. Die DHV habe bereits im April "sämtliche Tarifverträge mit der Metro Services GmbH, jetzt Real GmbH, mit sofortiger Wirkung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage gekündigt." Darüber hinaus schloss die DHV weitere Tarifverhandlungen mit Real aus. "Damit ist die DHV nicht mehr Tarifpartnerin", heißt es in der Stellungnahme.

Die Lage der Real-Beschäftigten verbessert oder verschlechtert sich durch die Ankündigung der DHV aus juristischer Sicht nicht, erklärte Daniel Ulber: "Die DHV kann den Vertrag kündigen, aber dadurch ändert sich zunächst nichts. Selbst wenn die Laufzeit des Vertrages durch die Kündigung abgelaufen ist, wirkt der Tarifvertrag nach, und zwar so lange, bis ein neuer Vertrag geschlossen wurde. Wenn der alte Vertrag weiter läuft, würde er durch die Inflation erst nach und nach entwertet." Dasselbe gilt auch für die Beschäftigten mit Verdi-Verträgen. Sie behalten ihre höheren Löhne und Zuschläge. Wenn ihr Vertrag keine Dynamisierung vorsieht, also eine stetige Erhöhung der Bezüge, wird ihr Lohn praktisch eingefroren.

Die Gewerkschaft Verdi geht davon aus, dass die Beschäftigten unter diesen Bedingungen in der Auseinandersetzung einen langen Atem brauchen. Daniela Milutin, Sprecherin des Bundesvorstandes, sagte im Gespräch mit MDR AKTUELL: "Der Konflikt kann jetzt sehr lange dauern. Hier muss sich auch Real entscheiden, was sie wollen. Es kann ja nicht in deren Interesse sein, dass 34.000 Beschäftigte jahrelang ohne jede Motivation zur Arbeit kommen." Verdi hoffe nach wie vor darauf, dass der Konzern an den Verhandlungstisch zurückkehre.