Die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst gehen mit einer Forderung von sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt in die neue Tarifrunde. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte am Donnerstag in Berlin, eine brummende Wirtschaft, sprudelnde Steuereinnahmen und ein verschärfter Fachkräftemangel machten eine satte Lohnerhöhung nötig. Nicht nur die Aktionäre sollten an der Festtagsstimmung der Wirtschaft teilhaben, sondern auch die Angestellten. Nach Ansicht des Gewerkschaftschefs soll es mindestens 200 Euro pro Monat mehr für jeden Angestellten geben.