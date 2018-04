Für wie viel Geld würden Sie auf dem Bau arbeiten, Wände setzen, Straßen pflastern? Der Tariflohn für Facharbeiter in Ostdeutschland beträgt derzeit 18 Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft fordert nun sechs Prozent mehr. Dazu ein 13. Monatsgehalt und die Anrechnung der Fahrten zur Baustelle als Arbeitszeit. Das Geld sei da, sagt Klaus Hartung, stellvertretender Chef der Industriegewerkschaft BAU in Mitteldeutschland: "Ja, gehen Sie mal raus. Gucken Sie mal wie viele Baustellen wir haben. Wir haben Fachkräftemangel ohne Ende." Die Arbeitgeber hätten es in den letzten Jahren versäumt, Nachwuchs heranzuziehen. Für die Leistung, die Kollegen jetzt in diesem Bauboom erbringen, sei das gerechtfertigt.