Erste Tarifrunde Verdi kündigt Warnstreiks im öffentlichen Dienst an

Es sind unter anderem die Krankenschwestern, Feuerwehrleute, Müllfahrer und Soldaten, über deren Arbeitsbedingungen in Potsdam verhandelt wird. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro mehr in der Lohntüte. Nach der ersten Runde kündigte Verdi-Chef bsirske Warnstreiks an.