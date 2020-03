Die Tarifverhandlungen in Sachsen hatten erst am Freitag vergangene Woche in Chemnitz begonnen. Die IG Metall verzichtete erstmals auf eine konkrete Forderung. Stattdessen wollte sie vor allem über die Wochenarbeitszeit verhandeln. Ziel ist eine 35-Stunden-Woche wie in Westdeutschland.