Mehrere Tausend Menschen haben am Karfreitag in 13 Bundesländern für Frieden und Abrüstung demonstriert. Die diesjährigen Ostermärsche erreichten damit ihren Höhepunkt.

Die Teilnehmer forderten unter anderem ein Ende der deutschen Rüstungsexporte. Willi van Ooyen von der bundesweiten Informationsstelle Ostermarsch 2018 verwies in Frankfurt auf deutsche Waffenlieferungen an die Türkei. Er sagte, man dürfe nicht schweigen, wenn der Krieg wieder zur Normalität werde und die bundesdeutsche Politik so tue, als habe sie nichts damit zu tun. Er forderte, die Ursachen von Flucht und Vertreibung zu beseitigen. Das sollte das Handeln der deutschen Politiker bestimmen.

Der Berliner Sozialwissenschaftler Simon Teune führt die im Vergleich zu den Anfängen der Ostermarsch-Bewegung geringen Teilnehmerzahlen vor allem auf die Unübersichtlichkeit aktueller Konflikte zurück. Er sagte der "tageszeitung", natürlich sei niemand gegen Frieden. Aber wenn man genauer hinschaue, komme man schnell in die Bredouille, sich in komplizierten Konflikten positionieren zu müssen.

Bis Ostermontag sind in fast 100 Städten weitere Kundgebungen und Mahnwachen geplant. Die Friedensbewegung geht seit 60 Jahren zu Ostern auf die Straße. Am Karfreitag 1958 versammelten sich zum ersten Mal rund 10.000 Menschen in London, um für atomare Abrüstung zu demonstrieren.



In Deutschland wurden Ostermärsche erstmals 1960 organisiert. In der Bundesrepublik gingen in den 1980er-Jahren bis zu 300.000 Menschen bei den Ostermärschen auf die Straße.